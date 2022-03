Le parole di Sharon Prisco intervenuta in esclusiva in vista degli Europei di settimana prossima

Nazionale Italiana di pugilato: parla Sharon Prisco

INSERITO DA CARLO AMETRANO

La campionessa di boxe italiana Sharon Prisco è intervenuta in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano nel corso della rubrica “A tu per tu”. Ecco le sue dichiarazioni:

Come è andato il torneo di settimana scorso in Bulgaria?

“E’ stato un torneo molto importante. Ho fatto due combattimenti. Sono stati entrambi importanti per gli Europei che iniziano la settimana prossima. E’ stata una grande esperienza ed un’ottima preparazione”.

Pronta per gli Europei?

“Abbiamo svolto tanti allenamenti. Si vola in Croazia, sono fiduciosa. Speriamo bene”.

Come procedono gli allenamenti?

“Oramai sono sempre ad Assisi. Procedono bene: stiamo svolgendo molte attività a livello fisico, ma anche per quel che riguarda il pugilato: facciamo molti guanti ed è un aspetto molto importante”.

Qual è il tuo obiettivo?

“Lo aspetto da un sacco di tempo. E’ una tappa importantissima per me. Punto all’ora ma almeno portare qualche medaglia. I sacrifici sono stati tanti: manco da più di un mese a casa e voglio ripagare tutti i miei sforzi”.

Il match che ricordi con più piacere?

“E’ stato con un’indiana. Era davvero forte. Aveva un cazzotto incredibile, soprattutto fisicamente. Infatti vinse il torneo e non l’ho mai dimenticato proprio perché era forte forte”.

Se vuoi ascoltare l’intervista a Sharon Prisco clicca sul link che segue: http://chirb.it/xKgFcq