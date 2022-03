Evento femminile dell’8 marzo. Il grande successo della Boxe Vesuviana con Irma Testa sentita da Positanonews

Grandissimo evento alla Boxe Vesuviana di Torre Annunziata. Per celebrare, l’8 marzo, la festa della donna, la Boxe Vesuviana ha dato via a una nuova iniziativa. Una serie di sfide tra Campania e Lazio tutte al rosa! Una bellissima idea, per ricordare, il grande valore che la donna ha e sta assumendo sempre di più all’interno di questo sport. Un esempio è il caso di Irma Testa, nata proprio nella palestra di Torre Annunziata e ora, dopo il bronzo alle Olimpiadi, con la testa verso i Mondiali. Non poteva mancare all’iniziativa, il giornalista e scrittore Carlo Ametrano che è riuscito come sempre a intervistare i grandi protagonisti presenti all’evento.

Il primo a essere stato intervistato è stato il pugile Gianluca Ceglia che, in esclusiva, ha ammesso che non vede l’ora di partire verso Parigi, in cui svolgerà il campionato europeo, suo grande obiettivo.

Obiettivo nazionale invece per la giovane pugile Caterina, soprannominata da tutti come la possibile nuova Irma Testa. Ma, Caterina ha in mente in questo momento la casacca azzurra e spera, anche con l’esibizione svolta nel pomeriggio, di poterci arrivare molto presto.

Anche un campione d’Italia si racconta in esclusiva ai microfoni di Carlo Ametrano. Parliamo di Gaetano Nespro, non più nelle vesti di pugile, ma in quelle di allenatore. “Seguo in particolar modo gli emergenti, tra cui anche mio figlio“, ha ammesso in esclusiva, senza però nascondere il suo grande sogno: “Spero di avere ancora l’opportunità di disputare un mio ultimo incontro. La passione per la boxe in un pugile non finisce mai e vorrei tanto poter salire per un’ultima volta sul ring… anche perché mi sento in forma!”.

Non potevamo mancare infine, i due padroni di casa. Biagio Zurlo, anche Consigliere federale, che celebra il nuovo grande evento che sembra aver già convinto tutti e il maestro Lucio Zurlo che ha sottolineato l’importanza del ruolo delle donne all’interno di questo sport, definendo l’evento “Il giusto ringraziamento” per le giovani pugili con ancora tanta strada da percorrere.

