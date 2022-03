Allenamento di prova nel Napoli per Matteo Del Gaudio e Marco Aprea. Grande emozione per questi due ragazzi, provenienti dalla Sorrento Academy, che stanno sperimentando realtà importanti. “Dopo le rispettive esperienze con AC Spezia e Spal Ferrara, dopo le prestazioni offerte durante il campionato U14 continuano i riconoscimenti e le soddisfazioni per i nostri Matteo Del Gaudio e Marco Aprea. Classe 2008 – rispettivamente playmaker ed attaccante dello scacchiere di mister Cacace – i due prospetti si sono recati questa volta al complesso sportivo “Kennedy” per un allenamento di prova con la Official SSC Napoli. Ad accompagnarli, stavolta c’era mister Antonino Astarita, sempre attento ed in prima linea quando si tratta di osservare ed indirizzare le giovani promesse. Inutile dire quanto tutto questo ci renda fieri ed orgogliosi. Bravi, ragazzi!”.