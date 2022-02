Sorrento, la vigilia della solennità di Sant'Antonino tra fede e festeggiamenti esterni

Sorrento, nel giorno della vigilia della solenittà del patrono Sant’Antonino nella Basilica a lui dedicata si celebrano i Vespri solenni presieduti da S. E. l’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e delle Autorità cittadine. Quest’anno, a causa del perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19, non ci sarà la tradizionale processione e la statua del Patrono potrà essere venerata nella tranquillità della Basilica partecipando alle funzioni religiose, soffermandosi per un momento di preghiera e raccoglimento e visitando la Cripta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Al di fuori della chiesa, per le strade cittadine, si svolge regolarmente la fiera che vede la partecipazione di molte persone provenienti anche dagli altri comuni della penisola sorrentina. Negozi e ristoranti pieni che fanno respirare un’aria di festa con un forte desiderio di ritorno alla normalità.

(video di Lucio Esposito)