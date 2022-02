Al termine della sconfitta con il Futsal Guadagno Pack, mister Breglia analizza la gara: “Sostanzialmente è stata un’ottima partita giocata bene da entrambe le squadre – afferma -. Noi abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo perché abbiamo creato tantissimo e meritavano di finalizzare di più. Dei quattro gol subiti almeno un paio erano evitabili”. Discorso diverso per quanto riguarda il secondo tempo dove la partita è stata più volte fermata: “Peccato perché gli arbitri ci hanno fischiato 5 falli in 7 minuti, poi un’espulsione e quindi è stato tutto più difficile. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi sotto l’aspetto agonistico, sicuramente dobbiamo migliorare sotto quello tattico e soprattutto dobbiamo crescere quanto prima per arrivare alla salvezza.