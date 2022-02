Assalto del disturbo continuo a Minori in Costiera amalfitana Quando sommessamente denunciato da Fortunato Cerlino nella sua seguita rubrica del sabato sul Corriere del Mezzogiorno, è oggetto delle nostre lamentele e rimostranze da anni.

Il perspicace Cerlino rimarca a modo suo il frastuono, il chiasso, la baraonda, il bordello che regnano incontrastati ed incontrollati e mai repressi, particolarmente di sera e di notte tardi, nei luoghi della movida napoletana e non solo.

Qualcuno potrà obiettare che è la gioventù (non educata, però), il libero agire (a danno degli altri) la frenesia mal repressa che portano ad una confusione che, mista a fumi dell’alcol o conseguenza di qualche sniffata un pò più pesante, producono un effetto di grave crisi in alcuni e di menefreghismo in altri.

La città, piccola o grande, si sa è difficilmente controllabile in assenza di direttive ben precise. Così non dovrebbe essere in un piccolo centro dove al vociare confuso si associa il rumore di quanti girano, senza meta precisa, in lungo e largo con il loro motorino fracassone ad ogni ora oppure un gruppetto di giovani che gridano e giocano sotto il balcone del malcapitato che , all’indomani, di buon’ora deve portarsi al lavoro

E in un centro quale Minori non ci si accorge che il rumore, la confusione, la baraonda non portano bene nè al residente nè al turista di cui un pò tutti si ha bisogno.

Se ti tappi in casa, bisogna che usi il condizionatore con spese per l’energia e per la pomata per i dolori. Se vuoi fare una telefonata da una abitazione ai piani bassi, devi chiudere porte e finestre. Se vuoi godere di un interessante programma televisivo deve chiudere finestre e balconi, ecc. Se hai la salute che non ti sostiene abbastanza sei costretto ad incassare anche il dolore della confusione.

Questo nelle tipiche sere primaverli o autunnali ed estive.

Chissà dove abitano quelli preposti alla tutela dei diritti del cittadino, dove dormono beatamente, perchè all’indomani sono tutti svegli in tempo, freschi e pronti a f…re il prossimo.