Un viaggio a quattro zampe “una storia di speranza e amore raccontata attraverso lo sguardo e i pensieri di una dolce cagnolina”

Questa sera su Rai Uno va in onda una prima visione: “Un viaggio a quattro zampe“. La prima curiosità è che in realtà, per quanto siano molteplici le storie di cronaca che vedono cagnolini tornare a casa dopo un lungo peregrinare (e a volte anche gatti), il film non è basato su una storia vera: Bella è solo un cane scelto per rappresentare questa storia “universale”. In molti si chiederanno la razza del protagonista. Sicuramente non è un pitbull, come abbastanza palese, nonstante le accuse del “cattivo” del film (che vorrebbe far sì che Bella venga rinchiusa in un canile, giacché i pitbull sono illegali a Denver). Il cane è un meticcio. Da sottolineare infine come Bella sia un cane reale e non si tratta di un animale “CGI” (ovvero generato graficamente al computer): in questo caso possiamo dire che la presenza di un attore cane in ‘Un viaggio a quattro zampe’ è un dato di fatto e non un’offesa. Sono invece CGI altri elementi nel film, come il puma incontrato da Bella durante il viaggio (agg. di F.D. Zaza).

Il film di avventura ricorda la storia del cane Fluke. Un viaggio a quattro zampe è ispirato al romanzo di William Bruce Cameron e rappresenta la seconda rivisitazione del film Qua la zampa che in tutto il mondo ha incassato più di 200 milioni di dollari, mentre in Italia 1 milione e mezzo di euro. La protagonista è Ashley Judd che ricordiamo di aver denunciato Harvey Weinstein per molestie sessuali. La voce originale della cagnetta Bella è di Bryce Dallas Howard. Nel cast troviamo anche Barry Watson che interpreta Gavin ed è doppiato nella versione italiana da Luca Mannocci. Barry Watson è noto soprattutto per aver recitato nella serie tv cult Settimo cielo nel ruolo di Matt Camden. Anche al cinema lo abbiamo visto in diversi ruoli con debutto in quello che sembrava pronto a diventare un cult ma che poi non ebbe fortuna, il film con Katie Holmes Killing Mrs. Tingle. Successivamente ha lavorato anche nella serie tv A proposito di Brian e in Samantha chi?

Un viaggio a quattro zampe è “una storia di speranza e amore raccontata attraverso lo sguardo e i pensieri di una dolce cagnolina”. Rossella Farinotti premia questo film con tre stellette sulle cinque messe a disposizione da MyMovies e specifica: “Il film narra una storia di speranza e amore rivolta al grande pubblico attraverso lo sguardo e i pensieri di un cane che è umanizzato e riesce a risolvere delle situazioni complesse guidato dal profondo amore per Lucas, l’umano salvatore che l’ha recuperato tra le macerie di una casa abbandonata. Così inizia il film con un vero colpo di fulmine proprio tra il cucciolo e l’umano”. Maurizio Acerbi su Il Giornale parla di “un Torna a casa Lessie in versione giorni nostri”. Il film ha i tratti di una commedia per famiglie ma ha sicuramente degli spunti profondi che possono interessare un pubblico piuttosto variegato. Un viaggio a quattro zampe va in scena su Rai 1, clicca qui per la diretta streaming su MediasetPlay. C

Un Viaggio a quattro zampe va in onda su Rai 1 oggi, 2 gennaio 2022, a partire dalle 21.30. Il film è stato distribuito da Sony Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia e prodotto da Bona Film Group, Columbia Pictures Corporation, Pariah. La pellicola del 2019 è diretta da Charles Martin Smith, in 48 anni di carriera ha curato la regia di 22 film e 1 serie televisiva. Nel cast troviamo Ashley Judd, in 27 anni di carriera ha interpretato 29 film e 1 serie tv. Il suo debutto arriva nel 1990, ma rifiuta la parte perché prevede scene di nudo, il regista decide lo stesso di affidarle un piccolo ruolo nello stesso film. La voce originale del cane Bella è dell’attrice Bryce Dallas Howard. Nel 2022 la vedremo nelle sale cinematografiche con Argylle e Jurassic World il dominio.

Un Viaggio a Quattro Zampe racconta la storia di un cucciolo che per inseguire uno scoiattolo perde la strada di casa e si imbatte in mille avventure per ritornare dal suo padrone. Bella è una simpatica cagnetta che affronta da sola e con coraggio un viaggio di 600 chilometri per ritornare tra le braccia del suo padrone, uno studente di medicina che lavora come volontario in un ospedale. Il ragazzo decide di portare a casa la cagnetta che diventa subito un membro della famiglia. Il carattere è alquanto vivace e nonostante Lucas cerchi di domarla, lei non riesce a tenersi lontana dai guai. Così un giorno mentre è nella sua camera, viene distratta dalla presenza di uno scoiattolo che si mostra sul davanzale della finestra e Bella incuriosita lo rincorre, fino a perdere la strada di casa . Durante il suo lungo viaggio, Bella incontra le vite di molte persone: da un cucciolo di leone rimasto orfano e lo accudisce con molta cura, a un senzatetto sfortunato veterano di guerra. Tra le tante avventure riesce a ritrovare il corpo di un uomo seppellito da una valanga e gli salva la vita, lotta per la sopravvivenza, incontra altri amici a quattro zampe che condividono con lei il suo viaggio.