Positano, in tanti affollano ristoranti e spiaggia per l’ultima domenica di gennaio

Positano si conferma meta preferita da parte di chi vuole ammirare la bellezza e la magia di un paesaggio unico, che si offre in tutto il suo splendore anche nel periodo invernale quando passeggiare per le sue stradine diventa un’esperienza da vivere alla scoperta degli scorci più belli arricchiti dai tipici colori della stagione fredda. Ma Positano significa soprattutto mare e spiaggia e non si può trascorrere una domenica d’inverno nella città verticale senza raggiungere l’arenile per godersi lo spettacolo del mare. In tanti, infatti, hanno riempito la Spiaggia Grande per godersi il sole e per qualcuno è stata l’occasione per un primo tuffo in attesa dell’arrivo dei mesi più caldi.

E dopo qualche momento di relax in riva al mare tantissimi hanno scelto di godersi un pranzo in uno dei tanti ristoranti aperti che hanno saputo deliziare il palato dei clienti con ricette locali e prodotti di prima qualità.