Meta, scuola: fascia 5-11 anni in presenza al 50% fino al 15 febbraio

Meta ( Penisola Sorrentina), scuola: fascia 5-11 anni in presenza al 50% fino al 15 febbraio.

Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, ha prorogato fino al 15 febbraio il provvedimento con il quale disponeva lezioni in presenza per i bambini della fascia di età tra 5 ed 11 anni al 50 per cento nelle classi dell’Istituto comprensivo Buonocore Fienga.

Il primo cittadino ha motivato la decisione con il fatto che “la situazione epidemiologica Covid-19 è in ulteriore e notevole aumento sul territorio comunale” e “non si è raggiunto il picco di contagi in questa quarta ondata e quindi ci saranno ancora aumenti dei casi”.

Ricordiamo che ci sarà proprio presso l’istituto Buonocore-Fienga, domani e domenica la somministrazione del richiamo ai bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino durante gli open day di fine anno e del giorno dell’Epifania. Entrambi i giorni i più piccoli potranno anche ricevere la prima dose. Nella sola giornata di domenica, dalle 9.30 alle 15.30, appuntamento per immunizzare i bambini dai 5 agli 11 anni anche all’istituto comprensivo Gemelli di Sant’Agnello.