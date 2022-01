Garantire didattica e sicurezza in Costiera Amalfitana: i Sindaci si attivano per riaprire le scuole. Riportiamo di seguito le parole del Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi, e del Delegato alla Sanità della Costiera Amalfitana, Andrea Reale:

Foto 2 di 2



La Conferenza dei Sindaci intende precisare che i provvedimenti restrittivi sin qui adottati non dipendono certo da un disconoscimento del ruolo fondamentale della scuola né sono stati presi a cuor leggero, bensì con la sofferta consapevolezza della loro opportunità a tutela della salute collettiva. E’ anzi chiara e unanime volontà di tutte le amministrazioni comunali addivenire al più presto all’apertura delle scuole e al ritorno in sicurezza della didattica in presenza. Proprio per questo sono state messe in campo tutte le possibili iniziative tese a garantire condizioni sanitarie ottimali a questo fine.

L’ASL ha difatti proceduto ad una serie di assunzioni per implementare il personale dell’USCA e dei centri vaccinali, così da supportare gli istituti scolastici nelle previste procedure di monitoraggio e intervento sui casi di contagio.

Grazie alla disponibilità del Corpo Militare dell’Ordine di Malta, poi, si stanno organizzando una serie di open day a carattere locale, nel cui ambito saranno effettuate vaccinazioni senza bisogno di preventiva registrazione (si veda il calendario in fine).

Sta inoltre entrando nel vivo la campagna di immunizzazione per la fascia di età 5/11 anni, che più direttamente coinvolge la popolazione studentesca e che sta manifestando in queste ore una più intensa partecipazione dell’utenza; a questo proposito, va rinnovato l’appello ai genitori affinché ascoltino senza timore la voce della scienza e provvedano all’iscrizione dei propri bambini/adolescenti alla procedura di vaccinazione.

Alla luce di tali considerazioni, è immaginabile di procedere già dai prossimi giorni ad una riapertura graduale delle scuole, senza peraltro omettere la puntuale valutazione dell’andamento epidemiologico nelle singole realtà territoriali, a partire da quelle in cui sono specificamente allocati i plessi scolastici di maggiori dimensioni.

Di seguito il calendario dei prossimi “Open Day – Operazione Costa d’Amalfi” in collaborazione con Corpo Militare Ordine di Malta, Ministero della Difesa – COVI, Asl Salerno, Protezione Civile.

SABATO 22 gennaio Comune di Tramonti

SABATO 29 gennaio Comuni di Minori e Maiori con stazionamento al porto di Maiori DOMENICA 30 gennaio Comuni di Atrani e Amalfi con stazionamento Piazza Flavio Gioia Amalfi.

SABATO 5 febbraio Comuni di Conca dei Marini e Furore con stazionamento al porto di Maiori DOMENICA 6 febbraio Comuni di Positano e Praiano con stazionamento al porto di Maiori SABATO 12 febbraio Comune di Vietri Sul Mare

In settimana avranno inizio le vaccinazioni pediatriche presso il centro vaccinale ASL di Positano.