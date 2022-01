Capri, Il 7 e l’8 gennaio le prossime sedute vaccinali contro il Covid

Come riporta (Caprinews). Si terranno venerdì 7 e sabato 8 gennaio le prossime due sedute vaccinali contro il Covid a Capri, all’hub allestito dall’Asl Napoli 1 presso la tendostruttura San Costanzo. Venerdì 7 il centro vaccinale sarà aperto dalle 9 alle 16.30 per tutte le fasce di età, esclusi i bambini. Sabato 8 invece sono previste vaccinazioni per ragazzi e adulti dalle 9 alle 13, mentre i bambini (fascia 5-11 anni) potranno ricevere il vaccino dalle 14 alle 16.30. Non è necessaria alcuna prenotazione.