Calcio Napoli, Lozano torna al gol e il Napoli espugna il Dall’Ara

Il Napoli espugna il Dall’Ara. Dopo l’amara sconfitta con la Fiorentina, che ha interrotto il suo cammino in Coppa Italia, il Napoli va a Bologna per il posticipo della 22esima giornata di campionato. Spalletti recupera Zielinski, Mario Rui e Osimhen e, aspettando il rientro degli africani impegnati in Coppa d’Africa e di Insigne dall’infortunio, inizia a pregustare la squadra al completo. Giocano bene gli azzurri che, coscienti del pareggio tra Atalanta e Inter, scendono in campo con grinta e mentalità al fine di recuperare qualche punto in classifica sulle concorrenti. Torna al gol Lozano con una doppietta contro un Bologna che, a dire il vero, non è quasi mai pericoloso e, nonostante Spalletti affermi “dobbiamo guardare in casa nostra”, a coronamento di una splendida giornata, arrivano buone nuove anche da Milano, dove i rossoneri vengono battuti dallo Spezia per 2-1.