A Sanremo sbarca Giuseppe Villani, pizzaiolo originario di Agerola. Giuseppe Villani, giovane pizzaiolo di Agerola, che da diversi anni vive e lavora nel ristorante pizzeria di famiglia ad Iseo, sbarca a Sanremo. “Si tratta del coronamento di un sogno, un altro traguardo era Sanremo – ha detto quello che è uno dei pizzaioli più titolati in Europa, a Libero -. Ora voglio ambire alla guida Michelin”.

“Che bello essere lì. Pensate che noi pizzaioli abbiamo sempre voglia di emergere lavorando fianco a fianco con tanti colleghi esperti del settore – ha continuato il giovane napoletano -. Darò il meglio di me stesso in questa settimana di lavoro molto impegnativa. La vita mi sta portando tante soddisfazioni, Casa Sanremo resta un vero traguardo. Sono pronto a dimostrare a big e non solo le mie qualità”.

“Una rampa di lancio anche per noi pizzaioli, che non siamo cantanti. E’ una vetrina che ci permetterà di farci conoscere”, ha concluso Villani. La novità legata alla pizza, però, arriva anche dalla popolarità del pizzaiolo sui social: va fortissimo ed è pronto su Tik Tok ed Instagram a sfornare ogni tipo di pizza.