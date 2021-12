Massa Lubrense, l’ingegnere Mario Gargiulo e le soddisfazioni in F2. Grande soddisfazione anche per la penisola sorrentina rappresentata in F2 dall’ingegnere massese Mario Gargiulo. La sua squadra, Prema, con sede in provincia di Vicenza, anche quest’anno ha disputato una stagione straordinaria, conclusasi ieri ad Abu Dhabi. “Qualche scatto dell’ultima gara di Abu Dhabi F2! Un’altra grande stagione per il team Prema, 1-2 per i nostri piloti e miglior Team! 8 Mega Stagioni in Prema e 8 campionati Team portati a casa, 2014-2015 F4, 2016-2019 F3 e 2020-2021 F2!”, si legge sui social.