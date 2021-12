Le nuove attrezzature per gli ospedali Asl Napoli 3 Sud, una Tac a Vico Equense

La campagna di trasformazione digitale e di ammodernamento delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle strutture sanitarie dell’Asl napoli 3 Sud voluta dalla direzione strategica ha raggiunto la sua fese decisiva. L’offerta qualitativa e quantitativa di servizi sanitari cambia radicalmente grazie alle nuove tecnologie introdotte disegnando un quadro di profondo miglioramento.

Negli ultimi 18 mesi per la realizzazione degli obiettivi strategici, grazie anche al supporto del servizio di ingegneria clinica, l’Asl Napoli 3 Sud ha investito su nuove tecnologie per consentire e facilitare l’accesso agli screening ed ai percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) più rapidamente, abbattendo le liste di attesa ed aggiornando con le più moderne tecnologie il parco attrezzature.

In particolare sono state acquisiti:

– 5 mammografi digitali con tomosintesi e stereo tassi

– 35 ecotomografi multidisciplinari

– 5 ecocardiografi 3D

– 20 ecografi 3D per ginecologia

– 8 tavoli telecomandati digitali robotizzati per gli ospedali

– 4 Angiografi mobili per le ortopedie-chirurgie

– 3 Angiografi mobili per le cardiologie

– 6 RX digitali portatili per gli ospedali

– 1 Angiotac oculare

– 1 Nuova Tac per l’ospedale di Torre del Greco

– in programmazione per il primo trimestre 2022 l’installazione di una Tac presso l’ospedale di Vico Equense.