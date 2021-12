Cosa c’è oggi alla Vigilia di Natale in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina? Qui tutti gli eventi: Positano, lo spettacolo di Peppe Rispoli alle 16, il Presepe di Fornillo che ormai è una tradizione che si porta avanti da decenni, musica ad Amalfi e Sorrento questi solo alcuni. Come è ormai noto a tutti non ci saranno i brunch perchè vietati dall’ ordinanza del Presiedente della Campania Vincenzo De Luca. A questo link trovate il calendario di tutti gli eventi di oggi scelti da Positanonews, da cercare data per data e paese per paese per vederli tutti: https://www.positanonews.it/home-eventi/