Salerno: oggi l’ultimo saluto a mamma Antonietta ed alla sua piccola Sharon. Si terranno oggi alle ore 15 nella Chiesa della Santissima Annunziata i Montano Antilia. i funerali della giovane Antonietta Delli Santi, la ragazza di 26 anni morta dopo aver contratto il Covid dopo tre mesi di ricovero nel reparto di Rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, e della figlia nata alla 24esima settimana di gravidanza, Sharon. Viste le sue gravi condizioni, i medici avevano fatto nascere la figlia prematuramente, ma la piccola si è spenta dopo pochi giorni.

La giovane, incinta al sesto mese quando ha contratto il virus, non si era vaccinata, su consiglio del suo ginecologo, come ha spiegato al giornale “Il Mattino” il marito Salvatore Palmigiano.

L’uomo ha anche ribadito che se avesse saputo che la moglie era un soggetto a rischio, perché incinta, non avrebbe ascoltato quel consiglio e la avrebbe fatta immunizzare. Oggi le due bare bianche arriveranno da Napoli a Montano per l’ultimo saluto. Ad attenderle il marito, l’altro figlio della coppia di soli due anni, i familiari e gli amici distrutti dal dolore. Per mesi avevano tutti sperato in una ripresa della giovane Antonietta.

“È un momento tragico, che non sarebbe mai dovuto giungere – ha commentato il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli -. Un figlio che non vedrà mai più colei che lo ha generato, un marito che non vedrà più la sua adorata moglie, mamma Carmelina e papà Giovanni che non rivedranno più la loro amatissima figlia, noi tutti che non incontreremo più il tuo dolcissimo sorriso. Antonietta ha intrapreso un viaggio verso il paradiso, lì dove incontrerà altri angeli in questa ancor più cupa serata di novembre”.