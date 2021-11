Piano di Sorrento, l’ex sindaco Iaccarino: “Completata la riqualificazione dell’area esterna e autorimessa a Trinità”

Piano di Sorrento. L’ex sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino comunica: «Sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’area esterna e autorimessa a Trinità del complesso residenziale terremotati che restituiscono alla comunità del borgo uno spazio e una vivibilità di cui si avvertiva un diffuso bisogno. Sono questi i risultati di una programmazione che abbiamo voluto e in parte realizzata dovendo fare i conti con i tempi e gli imprevisti che condizionano la realizzazione di qualunque opera pubblica. L’auspicio è che anche per le altre opere avviate e in corso di completamento si giunga presto ai risultati auspicati e non si disperda il lavoro fatto».