M’Illumino d’Inverno: 2021-2022 XIII edizione 22/11/2021 – il programma dettagliato

M’Illumino d’Inverno XIII edizione programma

26 novembre

Chiostro di San Francesco “InformArt” a cura dell’Istituto Superiore “F. Grandi”

Chiostro di S.Francesco (fino al 10 gennaio)

Rassegna artistica “Diversabilarte” a cura dell’Associazione “I tantavogliadivivere”

Isola ecologica, via San Renato, dalle ore 10 alle ore 13

Let it snow (Sorrento no waste)

Black Friday al Centro del Riuso

Cinema Teatro Armida ore 10,00

“Ho visto Maradona”

di Daniel Pennac

Piazza Tasso dalle ore 16,00

Teatrino dei burattini

Corso Italia e centro storico dalle ore 17,30

Animazione folkloristica itinerante

a cura dell’Associazione Sorrentofolk

Piazza Tasso ore 18,00

Accensione delle luminarie

in diretta radiofonica con Radio Kiss Kiss

e dal balcone di Palazzo Jannuzzi

Jacopo Mastrangelo

Corso Italia e centro storico

“Shopping sotto l’albero”

e Street band

Teatro Tasso ore 19,00

Il Tango di Dieguito

con Patrizio Rispo e Diego Moreno

27 novembre

Chiostro di San Francesco

“InformArt”

a cura dell’Istituto Superiore “F. Grandi”

Corso Italia e centro storico

“Shopping sotto l’albero”

e Street band

Teatro Tasso ore 19,00

Spettacolo di musica popolare salentina

a cura del gruppo “Briganti di Terra d’Otranto”

Cinema Teatro Armida ore 21,00

“Ho visto Maradona”

di Daniel Pennac

28 Novembre

Corso Italia e centro storico

“Shopping sotto l’albero”

e Street band

Teatro Tasso

Giornate Professionali del Cinema di Sorrento

29 novembre

Teatro Tasso

Giornate Professionali del Cinema di Sorrento

30 novembre

Teatro Tasso

Giornate Professionali del Cinema di Sorrento

1 dicembre

Teatro Tasso

Giornate Professionali del Cinema di Sorrento

2 dicembre

Teatro Tasso

Giornate Professionali del Cinema di Sorrento

3 dicembre

Teatro Tasso

Giornate Professionali del Cinema di Sorrento

Cafè Latino, Corso Italia 24 (fino al 6 gennaio)

Street Food natalizio

4 dicembre

Isola ecologica, via San Renato, dalle ore 9 alle ore 12

Borraccia day

con almeno 7 kg di plastica conferita riceverai una borraccia

Teatro Tasso

Giornate Professionali del Cinema di Sorrento

Piazza Tasso e Corso Italia ore 18,30

Esibizione musicale itinerante del gruppo folkloristico “Piedigrotta Sorrentina”

Chiesa di Sant’Anna, Marina Grande, ore 18,45

“Una magica notte di Natale insieme”

con Daniela Ioia

Chiara Di Girolamo

Gabriella De Carlo

e la partecipazione di Marco Palmieri

7 dicembre

Villa Fiorentino (fino al 30 gennaio 2022)

Mostra “Terra Viva” di Marcello Aversa

Villa Fiorentino (fino al 30 gennaio 2022)

Mostra fotografica #aboutsorrento2022

Villa Fiorentino

“Il giardino incantato”

con mercatini natalizi e serate di intrattenimento per tutto il periodo natalizio

Piazza Tasso dalle ore 16,00

Teatrino dei burattini

Sala Consiliare ore 18,00

Presentazione del libro “Non è la solita storia del pastore”

Divagazioni sul presepe tra Napoli, Sorrento e il resto del mondo

di Dino Gombos e Gigi Scotti

8 dicembre

Piazza Veniero (fino al 12 dicembre)

Villaggio del Cioccolato

Piazza Tasso dalle ore 11,00

Teatrino dei burattini

Sala Consiliare ore 19,00

Concerto Jazz

del Cassandra Rapone QUINTET – SPACESHIP

Chiesa della Rotonda, via della Rotonda

Presepe tipico napoletano

10 dicembre

Villa Fiorentino ore 19,30

“NATALE ALL’OPERA”

a cura del duo “Il canto delle Sirene”

Valeria Ioviero, soprano

Aniello Iaccarino, pianista

Parrocchia di S.Maria di Casarlano ore 19,30

Maria Bolignano in

“Suonno ‘e Natale”

con Lorena Bartoli

Teatro Tasso ore 21,00

Peppe De Rosa e band in concerto

in occasione della giornata mondiale dei Diritti Umani

11 dicembre

Piazza Tasso ore 18,00

Coro dell’Accademia musicale Musicarmony di Napoli

con la direzione di Carmen Spiezia

Villa Fiorentino ore 19,30

“POLVERE DI ..NATALE”

Spettacolo sulla nascita di Gesù

Teatro Tasso ore 20,00

Spettacolo di beneficenza

a cura dell’Associazione “Rf78 – Per sempre Roby”

Il ricavato sarà devoluto interamente a scopo benefico

12 dicembre

Piazza Veniero (fino al 26 dicembre)

Mercatini di Natale

Piazza Lauro dalle ore 10 alle ore 15

Raduno auto e moto d’epoca

a cura del Club veicoli del ‘900

Piazza Tasso dalle ore 16,00

Teatrino dei burattini

Teatro Tasso ore 18,00

Spettacolo “Qui dove il mare luccica…Enrico Caruso, 100 anni dalla scomparsa”

a cura dell’Associazione Axoloti

Chiesa delle Grazie ore 18,00

Concerto natalizio

“Complice Armonia Ensemble”

Museo Correale ore 19,00

Concerto “Galà della Lirica”

Soprano Giusy Maresca

Basilica di S.Antonino ore 19,30

“Lo cunto del Natale”

a cura dell’Associazione Armonici Intarsi

15 dicembre

Museo Correale ore 18,00

Concerto Fondazione Grassi

violinista Luz Leskowitz,

pianista Misa Hasegawa

violoncellista Andrea Noferini

Raccolta fondi per Telethon

16 dicembre

Teatro Tasso ore 19,30

Sorrento Jazz

Maurizio Casagrande

in “E la musica mi gira intorno”

17 dicembre

Chiesa di Sant’Attanasio Vescovo, Priora, ore 18,30

Diego Sanchez in

“L’ In…Canto di Natale”

Teatro Tasso ore 19,30

Sorrento Jazz

Andrea Abbadia Quartet

Villa Fiorentino ore 19,30

“NATAL’E’”

con la partecipazione di Maria Pacilio e Myriam Lattanzio

18 dicembre

Spazio antistante la Cattedrale (intera giornata)

“Il Panino solidale”

Piazza Tasso dalle ore 16,00

Teatrino dei burattini

Piazza A. Veniero dalle ore 17,00 alle ore 22,30

Spettacolo interattivo con Mago Merlino

Corso Italia dalle ore 18,00 alle ore 22,30

Spettacoli di magia con maghi itineranti

Piazza Tasso e Corso Italia ore 18,30

Esibizione musicale itinerante del gruppo folkloristico “Piedigrotta Sorrentina”

Villa Fiorentino ore 19,00

“Souvenir da Sorrento”

Videoproiezione

Piazza A. Veniero ore 19,30

Grande spettacolo di magia

Teatro Tasso ore 19,30

Sorrento Jazz

Paolo di Sabatino feat Mario Biondi

19 dicembre

Spazio antistante la Cattedrale (intera giornata)

“Il Panino solidale”

Piazza A. Veniero dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,30

Spettacolo interattivo con Mago Merlino

Villa Fiorentino ore 11,30

Sorrento Modern Orchestra

a cura dell’Istituto Superiore F. Grandi

Raccolta fondi per Telethon

Piazza Tasso dalle ore 16,00

Teatrino dei burattini

Corso Italia dalle ore 18,00 alle ore 22,30

Spettacoli di magia con maghi itineranti

Chiesa dell’Addolorata ore 18,30

Concerto natalizio

“Complice Armonia Ensemble”

Chiostro di San Francesco ore 19,00

“Allegramente”

di Giovanni Caso e Cosimo Alberti

Piazza A. Veniero ore 19,30

Grande spettacolo di magia

Teatro Tasso ore 19,30

Sorrento Jazz

Neri per Caso

20 dicembre

Teatro Tasso ore 10,00

Sorrento Modern Orchestra

a cura dell’Istituto Superiore F. Grandi

Raccolta fondi per Telethon

Chiesa di S.Francesco ore 19,00

Concerto di Natale

a cura dell’Associazione Schola Cantorum San Francesco

Teatro Tasso ore 20,30

“Art in Progress”

Musical Theatre&Dance

Regia di Floriana Monici

a cura dell’Accademia On Broadway

21 dicembre

Babbo natale incontra i bambini nelle scuole di Sorrento

Teatro Tasso ore 10,00

Sorrento Modern Orchestra

a cura dell’Istituto Superiore F. Grandi

Raccolta fondi per Telethon

Teatro Tasso ore 20,30

“Poetry in Musicals”

Musical Theatre&Dance

Regia Eleonora Di Maio

a cura dell’Accademia On Broadway

Chiesa dell’Addolorata ore 19,30

Gianluigi Esposito in

“Anime di Napoli”

Eduardo e Sergio Bruni con Antonio Saturno e Nio Lauro

22 dicembre

Babbo natale incontra i bambini nelle scuole di Sorrento

Cattedrale di Sorrento ore 18,00

Gran concerto di Natale

Coro Polifonico di Napoli e Orchestra Discantus Ensemble

23 dicembre

Chiesa del SS. Rosario ore 19,30

Concerto di Natale

Complesso Bandistico Città di Sorrento

24 dicembre

Via degli Archi c/o Pizzeria “da Gigino” dalle ore 12,00

Intrattenimento musicale folkloristico e pizza fritta napoletana

Dalle ore 11,00 alle ore 21,00

ChiAMA Babbo Natale

25 dicembre

Dalle ore 11,00 alle ore 21,00

ChiAMA Babbo Natale

Piazza Tasso dalle ore 17,00

Teatrino dei burattini

Chiesa della S.S. Annunziata ore 17,30

Concerto di Natale

(In memoria di Bianca Gambardella Acampora)

S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Chamber Orchestra

Musiche per il Natale

26 dicembre

Piazza Lauro dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Babbo Natale in vespa

Piazza Tasso dalle ore 16,00

Teatrino dei burattini

Teatro Tasso ore 19,00

Concerto di Natale

a cura del gruppo Enrico Bernardo and Friends

Cattedrale di Sorrento ore 19,30

Concerto di Natale

a cura del Coro “D. Antonio Izzo”

27 dicembre

Chiesa dell’Addolorata ore 19,30

Valentina Mattarozzi in

“I’m Billie”

con special Daniele Scannapieco al Sax

Teatro Tasso ore 20,00

Concerto Gospel

Eric Waddel & The Abundant Life Singers (Baltimoras, Maryland)

Musiche Gospel per il Natale

28 dicembre

Chiesa della SS. Annunziata ore 19,00

Concerto di Walter Ricci

Christmas Song a Sorrento

Teatro Tasso ore 18,00

“Caruso e altre storie italiane”

Uno spettacolo di Mvula Sungani

con Emanuela Bianchini, Gianluca Terranova, Flo, M. Sergio La Stella, MSPD

Hilton Sorrento Palace – Sala delle Sirene ore 20,00

Concerto di solidarietà di fine anno

Young Musicians European Orchestra

Diretta dal M° Paolo Olmi

a cura del Rotary Club di Sorrento

29 dicembre

Piazza A. Lauro dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Giornata ecologica

Raccolta imballaggi natalizi e olio esausto

Museo Correale di Terranova ore 19,00

Ondanueve string quartet in concerto

Special guest Domenico Guastafierro

Villa Fiorentino ore 19,30

“IL NATALE DI RAZZULLO”

a cura dell’Associazione Musicale Armonici Intarsi

con la partecipazione di Marco Palmieri

Chiesa della SS. Annunziata ore 19,30

Antonio Fresa in

“Piano verticale”

30 dicembre

Chiesa della SS. Annunziata ore 18,00

Concerto dell’A.G.M.L. Ensamble di Montescaglioso

a cura dell’Arciconfraternita di Santa Monica

Teatro Tasso ore 18,30

“Il Canto di Natale”

Adattamento teatrale del celebre romanzo di Charles Dickens

a cura della Coop. di Teatro C.A.T.

Villa Fiorentino ore 19,30

Concerto “JINGLE BELL ROCK”

Valeria Ioviero, voce

Aniello Iaccarino, pianista accompagnatore

Cattedrale ore 19,30

Nino Buonocore

feat Danilo Di Paolonicola

Arriva la Befana (fino al 6 gennaio)

Manifestazione per bambini in occasione dell’Epifania

31 Dicembre

Piazza Tasso dalle ore 11,00

Teatrino dei burattini

Teatro Tasso ore 11,30

Concerto di Fine Anno

S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra

Strauss, musica viennese e dintorni

Piazza Tasso ore 18,00

Ciuccio di Fuoco

con l’esibizione musicale itinerante del gruppo folkloristico “Piedigrotta Sorrentina”

e con la partecipazione di Marco Palmieri

Piazza Tasso e Piazza A. Lauro ore 23,00

Capodanno a Sorrento

con musica live e deejay

1° Gennaio 2022

Marina Piccola di Sorrento ore 01,00

Fuochi Pirotecnici

Piazza Tasso dalle ore 11,00

Teatrino dei burattini

Teatro Tasso ore 17,00

Concerto di Capodanno

S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Ensemble Orchestra

Musica per il Nuovo Anno

2 Gennaio

Piazza Tasso dalle ore 11,00

Teatrino dei burattini

Chiesa dell’Arciconfraternita del Rosario ore 19,30

Diego Sommaripa in

“Trullo”

con Laura Pagliara e Diego Sommaripa

3 Gennaio

Piazza Tasso dalle ore 11,00

Teatrino dei burattini

5 Gennaio

Frazione di Priora ore 18,30

Arriva la Befana

Sala Consiliare ore 19,00

Concerto dedicato a Saverio Mercadante

con la partecipazione speciale del Soprano Maria Dragoni

a cura dell’Associazione culturale Le Muse

6 Gennaio

da Piazza Lauro ore 10,00

Fanfara dei Bersaglieri

Villa Fiorentino ore 19,30

Concerto “WINTER WONDERLAND”

Valeria Ioviero, voce

Aniello Iaccarino, pianista accompagnatore

Chiesa dell’Arciconfraternita del Rosario ore 19,30

Fiorenza Calogero in

“Ex Voto #pergraziaricevuta”

con Marcello Vitale e Carmine Terracciano

special Nico Berardi

7 gennaio

Teatro Tasso ore 20,00

“Le quattro stagioni di Piazzolla”

a cura dell’ANITA (Accademia Nazionale Italiana Tango Argentino Associazione )

8 Gennaio

Museo Correale ore 19,00

Concerto “Vissi d’arte, Vissi d’amore”

10 Gennaio

Località Santa Lucia, via Fuorimura c/o Pizzeria “Da Michele” dalle ore 18,00

“È asciut pazz o’ padron”

Manifestazione enogastronomica e folkloristica