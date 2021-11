MARADONA FUORICLASSE UNICO NEL CREATO E NEL MONDO DELLO SPORT

Il mondo del calcio ricorda Diego Armando Maradona a un anno dalla scomparsa . “Un anno fa se n’è andato, ma non ci ha mai lasciato. Il 25 novembre del 2020 Diego Armando Maradona è scomparso, eppure il suo volto immortale è rimasto scolpito con ancor maggiore forza e vigore nell’immaginario collettivo dell’intero Pianeta”, scrive il Napoli sul suo sito.

Tanti gli attestati di stima da parte di avversari e amici. “Il ricordo di Maradona è felicità pura, quella che mi ha regalato un grande amico -spiega Salvatore Bagni, ex compagno di squadra del ‘Pibe de oro’ al Napoli e amico personale,all’Adnkronos-. Diego calciatore era il numero uno, come amico ho tanti ricordi privati perché ha vissuto a casa mia per tanti mesi, una frequentazione durata 30 anni”, conclude.

“A un anno dalla scomparsa resta forte il dispiacere, Maradona era un fuoriclasse unico, la sua è una perdita grandissima. L’ho sempre ammirato, Diego era il calcio“. Aggiunge Dino Zoff, campione del mondo a Spagna ’82. “E’ stato un protagonista indiscusso del panorama calcistico mondiale. A Napoli ha dato tanto entusiasmo e ha saputo prendersi la squadra sulle spalle portandola alla vittoria, un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio”, conclude un altro campione del mondo, Claudio Gentile.