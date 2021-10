Sorrento, sostituita la fontana sulle scalinate che conducono al borgo di Marina Grande

Sorrento. E’ stata sostituita la fontana sulle scalinate di Marina Grande che da tempo versava in condizioni critiche, sicuramente non degne di un paese turistico come Sorrento. La strada nel periodo estivo è percorsa ogni giorno da centinaia di residenti e turisti che visitano l’antico borgo marinaro e sicuramente vedere una fontana malridotta non fa certo piacere a nessuno.

A segnalare la situazione giorni fa Francesco Gargiulo, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sorrento ed ideatore del Movimento Civivo “Conta anche tu”. Ed oggi Gargiulo pubblica un post sulla sua pagina Facebook: «Onore al merito. Grazie all’interessamento del funzionario dell’ufficio tecnico Aniello Cacace, da oggi la fontana che si trova sulle scalinate di Marina Grande è stata sostituita. Grazie Nello sei un sorrentino che in tante occasioni, con il tuo impegno, hai dimostrato attaccamento alla tua terra».