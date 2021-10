Rotary Club Sorrento. Un incontro-dibattito ad alto livello su politica internazionale ed economia con lo scrittore Raffaele Lauro. Le prospettive 2022 del turismo

Nella splendida e ospitale cornice dell’Antico Francischiello di Massa Lubrense, si è tenuto un incontro-dibattito ad alto livello sull’attualissimo tema: “I nuovi equilibri geopolitici mondiali, il futuro dell’Europa e la ripresa economica, a partire dal turismo”, organizzato dal Rotary Club Sorrento. Su invito del presidente, avvocato Claudio D’Isa, il quale ha introdotto e presentato ai soci del club l’ospite d’onore, lo scrittore e saggista Raffaele Lauro ha svolto la relazione introduttiva, cui è seguito un vivace dibattito, che ha approfondito anche le prospettive, per il 2022, dopo la devastante crisi pandemica, del turismo in Penisola Sorrentina. In allegato una sintesi dei principali temi affrontati nel corso del dibattito.