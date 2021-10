Praiano, Anna Maria Caso ai suoi cittadini: “Non vi deluderò”

Abbiamo raggiunto il quorum che supereremo abbondantemente. E questo è già un importante traguardo. È decisamente uno dei traguardi più importanti della vita politica di Anna Maria Caso da un anno a questa parte. Il neo sindaco di Praiano ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento dell’ ufficialità della raggiunta de quorum che le attribuisce la fascia tricolore.

Per usare una metafora sportiva – aggiunge la Caso, abbiamo superato il muro dei 30 km ed ora mancano gli ultimi Km 12.125 per concludere la maratona. Questo avverrà con la proclamazione. Sono sicura che i miei concittadini continueranno a recarsi alle urne. Hanno tempo fino a domani alle ore 15.00. Io credo in loro come loro credono in me. Se mi sarà data la possibilità di amministrare non li deluderò.