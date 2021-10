Positano: per il mese di ottobre S. Messa nei giorni feriali nella Chiesa del S. Rosario ai Mulini, alle ore 19.00

Questo l’invito del parroco, don Danilo Mansi:

Con il presente post colgo l’occasione, così come ho fatto verbalmente in questi giorni dall’altare, di avvisare la comunità di Positano che in occasione del mese di ottobre dedicato alla Madonna del Rosario, la Santa Messa feriale dal lunedì al venerdì è stata ripristinata presso l’omonima chiesa di piazza dei Mulini per tutto l’inverno. Fino a fine ottobre sarà celebrata alle ore 19.00. Contrariamente a quanto annunciato stamattina in maniera impropria e senza aver dato alcuna facoltà, (facoltà che rientrano nelle competenze e nell’ufficio di un parroco), non ci saranno altre celebrazioni al di fuori del già impegnativo programma parrocchiale. Grazie per l’attenzione.