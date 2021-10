Da Cava de’ Tirreni ad Agerola sulle orme di Fortunato

«Eppure, non c’è forse una contrada per tutto l’Appennino che abbia nel tempo stesso tanta maestà di monti e tanta bellezza di marine». Con queste parole Giustino Fortunato, politico, storico ed esponente del Meridionalismo con Nitti, Gramsci, Salvemini e altri, definiva la meravigliosa catena dei Monti Lattari. Per meglio immergersi in quella natura che Salvator Rosa amò e ritrasse a preferenza, nel 1876 decise di cimentarsi in una tre giorni di cammino che, partendo da Cava de’ Tirreni, si sarebbe conclusa a Punta Campanella. Un vero tour per mappare l’alta via dei Monti Lattari ammirando la duplice costiera dall’alto che dona un porto dietro ogni capo, un giardino sopra ogni poggio, un villaggio in ogni spianata. Da tre anni a questa parte è possibile rivivere quel viaggio grazie ad un gruppo di amanti dei monti che vogliono tener vivo il contatto col passato. Il gruppo è “Alta Via dei Lattari 1876”, fondato e curato da quattro amici: Paolo Casaburi, Daniele Erra, Giovanni Petrolini e Angelo Sorrentino. Veri amatori che, in vestiti d’epoca e seguendo fedelmente il percorso del Fortunato, riescono a catapultare i partecipanti in una dimensione storica molto lungi dai nostri tempi. I fondatori si sono preparati, cercando di rivivere gli stessi luoghi che fecero da “tetto” al Fortunato. Certo, non è stato possibile fermarsi a pernottare alla meravigliosa Villa Cardinale a Castagneto di Cava de’ Tirreni del duca di Serra di Cardinale, ma, per rendere ancora più vera quella sensazione, alla villa una sosta c’è stata grazie all’accoglienza del discendente del duca. Scatti e full immersion per cercare un feeling ancora più forte con Fortunato, che, tra il 13 e 14 ottobre 1877, pernottò lì, preparandosi al tour del 15 ottobre.