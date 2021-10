Cava de’ Tirreni non rinuncia all’Albero di Natale

Non solo luminarie per le festività: nonostante le difficoltà in cui versano le casse, il Comune conferma anche l’installazione del grande Albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele III e parte la gara per individuare la ditta che si occuperà dell’intervento per circa 31mila euro.

È quanto si apprende dal bando pubblicato ieri dall’Amministrazione Comunale per affidare il servizio di fornitura, installazione, manutenzione e smontaggio dell’Albero di Natale e di sfere, lampadari e stelle luminose che adorneranno il borgo in corrispondenza della piazza principale, della piazzetta del Purgatorio e di tutte le chiese cittadine. In particolare per quest’anno si è optato per un albero bianco in acciaio zincato, a base circolare, la cui altezza dovrebbe raggiungere i 15 metri. La ditta che si aggiudicherà la gara, oltre all’installazione, dovrà curare anche il collegamento agli impianti elettrici per l’alimentazione. L’allestimento dell’albero dovrà essere ultimato entro il 3 dicembre, così da consentire l’accensione ed il perfetto funzionamento per l’8 dicembre, giorno dedicato all’Immacolata e tradizionalmente individuato come inizio delle festività natalizie con l’illuminazione di tutto il centro storico e dell’albero.