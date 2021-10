Cava de’ Tirreni: ladri al Distretto sanitario Asl, s’indaga. Ladri in azione, ieri notte, all’interno del Distretto sanitario di via Gramsci. Hanno fatto irruzione nella struttura dell’Asl salernitana attraverso l’ufficio riabilitazione, per poi passare al setaccio gli uffici ticket e prenotazioni all’interno dei quali speravano di trovare soldi in cassa. Operazione “pulizia” non riuscita ed i malviventi, sicuramente più di due, per non destare sospetti all’esterno, sono fuggiti senza trafugare neanche beni mobili di valore, visto che la struttura è dotata, oltre che di computer, anche di macchinari di ultima generazione, per visite specialistiche.

Per irrompere negli uffici, i ladri hanno rotto le porte dei locali, chiuse a chiave. Una volta dentro, hanno iniziato a rovistare tra carte e fascicoli, con cassetti buttati a terra, nella speranza di trovare soldi. Dall’inventario presentato alle forze dell’ordine non risulta sparito nessun oggetto ed il fatto che i malviventi abbiano messo a soqquadro diversi uffici, la dice lunga sulle loro intenzioni di individuare dove fosse la cassa contenente le liquidità. Sul posto, subito dopo la scoperta fatta dal responsabile del Distretto, è giunta la polizia di Stato del Commissariato di corso Palatucci che ha eseguito i rilievi del caso.