A Villa Fiorentino torna Manufactum, la mostra dell’artigiano di Sorrento e della sua Costiera.

I grandi maestri dell’artigianato Made in Sorrento espongono i loro lavori di maggior pregio. È Manufactum 2021, la mostra giunta alla terza edizione, che dall’8 ottobre al 21 novembre 2021 sarà ospitata nelle sale di Villa Fiorentino per un evento organizzato dalla Fondazione Sorrento, con l’amministratore delegato Gaetano Milano ed il suo staff in prima linea per realizzare quello che ormai è diventato un appuntamento consolidato nell’offerta culturale della Costiera.

Sessanta artigiani per sessanta opere inedite, attraverso le quali si racconterà l’artigianato locale tra “tradizione” ed”innovazione”. A cura dell’Associazione Peninsulart presieduta da Marcello Aversa.

Nel corso della manifestazione si terranno diversi incontri, nel corso dei quali si parlerà della promozione dell’artigianato sorrentino e di nuove forme di aggregazione.

Grande attenzione sarà dedicata ai giovani.Per loro si organizzeranno serate a tema che li coinvolgeranno e, allo stesso tempo, li renderanno protagonisti dell’evento.

L’inaugurazione è in programma venerdì 8 ottobre alle ore 18.

La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, sabato e domenica fino alle 21. Ingresso libero. Esibizione del green pass per accedere.