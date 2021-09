La magia del tramonto a Positano catturata sapientemente in uno scatto

Scende la sera su Positano e la città si tinge di magia ed affascina con uno spettacolo della natura capace di incantare gli occhi ed incatenare il cuore. Il tramonto di questo giorno di fine settembre regala un cielo con delle pennellate di rosa intervallate dal grigio tenue delle nuvole. Un quadro degno di un grande pittore. Nella foto sapientemente ed artisticamente scattata da Antonino D’Urso a far da cornice alla bellezza del cielo una spiaggia che riposa come un bambino dopo una giornata di gioco, con gli ombrelloni chiusi ed i lettini ordinatamente allineati per la notte in attesa del nuovo giorno che vedrà l’arenile svegliarsi e colorarsi nuovamente, mentre il silenzio sarà interrotto dal vociare dei bambini e dei bagnanti che si godono la meraviglia di Positano e della sua spiaggia.

Ma intanto ci rilassiamo guardando questa immagine di Positano all’imbrunire che regala un senso di pace e serenità.