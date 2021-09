Incidente a Meta: esce dalla Circumvesuviana e cade in una buca. Episodio spiacevole quello avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 20 settembre 2021, a Meta, in Penisola Sorrentina. Una donna, infatti, era appena uscita dalla Circumvesuviana ed è caduta in una buca, causata da asfalto non messo, nei pressi del passaggio per i disabili.

Fortunatamente niente di grave per lei, che se l’è cavata con una ferita alla spalla, ma la situazione avrebbe potuto essere molto più drammatica.