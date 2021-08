Da un rossonero all’altro, Gianluca Volzone ha lasciato la Nocerina per approdare al Sorrento. Il portiere classe 2000 ha già maturato una discreta esperienza in D e si trova in questo momento a fare da “chioccia” agli altri giovani Del Sorbo e Minetti (entrambi classe 2004). “Sono giovane ma questo sarà già un anno determinante per me – spiega Volzone – perché Sorrento è una piazza che può farmi spiccare il volo”. Mai frase fu più indovinata, visto il ruolo ricoperto dal ragazzo: “Mi trovo molto bene con i compagni e con mister Uliano, lavoriamo molto sulle situazioni di gioco perché oggi il portiere deve allenarsi proprio pensando a quello che poi accadrà in partita. Sono sicuro che ci aspetta un campionato difficile perché la D nei tre gironi meridionali è un torneo di ottimo livello, ma credo che con umiltà potremo dire la nostra e provare e ad arrivare il più in alto possibile”.