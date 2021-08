Sorrento, il chimico Raffaele Attardi sulla gestione del rischio da Covid-19

Sorrento. Il chimico Raffaele Attardi, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, riflette sulla situazione attuale della gestione del rischio da Covid-19: «Ieri sera a cena con amici si è parlato come al solito della epidemia. Nella discussione spontaneamente sono state rappresentate tutte le tesi novax, provax, fautori delle varie teorie sulle origini del virus, difensori della sanità, convinti assertori della sua totale inefficienza, sostenitori della tesi che chi non si vaccina deve essere abbandonato a se stesso e di chi pensa che siamo già tutti abbandonati. Eravamo solo in 10 dieci sembrava un talk show.

Mio malgrado devo ammettere che la strategia portata avanti da chi ci amministra è eccellente. Il sistema è stabile e anche il dissenso fa parte delle regole del gioco. Non siamo amministrati da sprovveduti, ma da gente abilissima. La gestione del rischio richiede preliminarmente che chi gestisce, in questo caso le Autorità nazionali e locali, stabilisca il rapporto rischi benefici accettabile: non esiste il rischio zero, né la scelta tecnicamente migliore in assoluto. Prima si stabilisce la politica ed il rapporto accettabile e poi vengono i tecnici per elaborare le scelte tecniche corrispondenti.

Chi ci amministra è riuscito a raggiungere l’equilibrio e stabilire il livello accettabile, che privilegia il business, anche a costo di tornare come prima, e quasi tutti, pur avendo idee diverse su quello che si dovrebbe fare, non si si scandalizzano del fatto che i morti sono sempre tanti, che tante persone bisognose di assistenza sono abbandonate a se stesse e che non c’è nessun miglioramento sostanziale nei servizi di prevenzione e assistenza. Si ha paura che alternative più radicali producano peggio. E, ciliegina sulla torta, alla fine ci si divide solo per questioni ideologiche, tutte rappresentate all’interno della coalizione che ci amministra.

Possiamo continuare a giocare a scaricabarile così a lungo, in attesa della conversione che verrà… virus e varianti permettendo. Guai ai più fragili».