Piano di Sorrento, ForteMente Piano è la lista che vede Salvatore Cappiello come candidato sindaco

Piano di Sorrento. ForteMente Piano: è questo il nome della lista che accompagnerà il candidato Sindaco Salvatore Cappiello alle ormai imminenti elezioni amministrative che si terranno il prossimo ottobre. ForteMente Piano, un’antinomia che, al di là dell’apparente gioco di parole, nasconde tanti significati. C’è Mente, perché Piano ha bisogno di una mente collettiva forte: una mente forte, ma anche capace di ricordare, di guardare alle radici ed ancora capace di ragionare di confrontarsi anche nelle situazioni più difficili.

Fortemente, come avverbio, indica che occorre tenacia, forza, determinazione per far ripartire Piano. Forte quindi perché occorre rendere nuovamente Piano, forte.

ForteMente Piano, scritta in varie tonalità di azzurro, diventa così nome e logo di un simbolo a cui fanno da cornice i nodi marinari che simboleggiano la forza e la compattezza, nonché la realtà della nostra marina. Le le tradizionali foglie di alloro, la pianta sacra della sapienza e della gloria, non hanno bisogno di presentazione sul loro significato, inoltre richiamano la parte alta della Città. C’è poi il richiamo, stilizzato, al tricolore, simbolo di una unità che va oltre i confini comunali. A chiudere il simbolo, nella porzione inferiore, il nome del candidato Salvatore Cappiello.