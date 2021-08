Insigne torna a casa, la famiglia gli organizza una sorpresa

E’ tornato a casa Lorenzo Insigne che, dopo la vittoria degli Euro20 con la Nazionale italiana, è andato in vacanza con la moglie Genny, i figli e l’inseparabile amico Ciro Immobile. Di ritorno a Napoli una fantastica sorpresa per lui: la sua famiglia gli ha organizzato una sorpresa. Una bella festa con tanto di torta e palloncini a forma di 10 per salutare il suo ritorno. Grandi emozioni per lui che sta attraversando un momento d’oro. I tifosi sperano che possa trovare un accordo con il club partenopeo visto che il suo contratto scadrà il prossimo anno. C’è il rischio addirittura che non solo possa dire addio, ma che lo faccia da parametro zero.