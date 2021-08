Inferno Traffico a Sorrento

Oggi Sorrento è un inferno! Traffico fermo! ambulanze che non possono passare. Mi sono messo a parlare con qualche turista sia italiano (nord italia) che francese….meglio non vi dico che hanno riportato! una città immensa nello smog…macchine a marano sostate in doppia fila che bloccano tutto…..

Questa è la lettera giunta in redazione, ma registriamo una settimana da incubo, galleria di Seiano a Vico Equense, Vie del Mare a Castellammare di Stabia verso la Napoli – Salerno e in Costiera amalfitana Positano e bivio di Castiglionne di Ravello fra Amalfi e Atrani .