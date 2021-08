Il Sorrento incontra Ciriaco De Mita

Nusco sta ospitando il Sorrento, come consuetudine, con grande cordialità. A tale proposito, è stato un grande onore per tutto lo staff dirigenziale rossonero fare visita a Ciriaco De Mita, nato proprio a Nusco ed ora primo cittadino del suo paese, che è stato protagonista della vita politica italiana per tantissimi anni ed anche Presidente del Consiglio tra il 1988 ed il 1989.Al Sindaco di Nusco il direttore generale Franco Imperato ed il segretario Benito Starace hanno donato la maglia celebrativa dei cinquant’anni dalla promozione in B del Sorrento: un piccolo dono per rinsaldare un’ormai lunga amicizia.