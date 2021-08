Europa League: Spalletti: “Non avevo preferenze, perchè in tutte le partite c’è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide”

“Non avevo preferenze, perchè in tutte le partite c’è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide”. Queste le parole di Spalletti che ha così commentato il sorteggio di Europa League che vede il Napoli, nel gruppo C, affrontare il Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia. La prima giornata della competizione è in programma il 16 settembre e, come sempre, si giocherà di giovedì, mentre l’ultimo turno è in programma il 9 dicembre. Non molto meglio è andata la Lazio che dall’urna ha pescato il Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray.