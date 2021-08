Club Napoli Città di Sorrento: “desideriamo coniugare il Calcio senza polemiche e nel vero senso sportivo”

Bella serata inaugurale del neo nato Club Napoli Città di Sorrento presso il Tennis Club Montariello ~ Scambio di sciarpe con il Club Napoli Meta e Massa Lubrense. Nello spirito, e come dettato dal nostro Statuto, desideriamo coniugare il Calcio senza polemiche e nel vero senso sportivo. Lo schifo delle polemiche di basso livello le lasciamo ai soliti “terroristi calcistici”! Sorridiamo! Faremo sempre tifo per il calcio ma con un atteggiamento diverso dai soliti Club “urlanti” e spazzando via le sterili polemiche senza senso! Faremo anche attività sociali e culturali e cercheremo di veicolare il nome importante della nostra Città che abbiamo nel nostro Logo. Costruiamo valori che si stanno sempre più perdendo. Ieri sera è stata una serata stupenda (detto da tanti partecipanti n 90; ma non conta il numero perché siamo appena nati, conta la qualità delle persone) che ha coniugato e dimostrato come si può stare insieme in spazi larghi all’aperto con alto rispetto delle norme in vigore. FNS SEMPRE