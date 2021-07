Sorrento: il segretario generale ONU sbalordito dalla cucina di Antonino Esposito

Il segretario generale dell’Organizzazione per le Nazioni Unite, Antonio Guterres, non ha potuto fare a meno di soffermarsi tra le bellezze di Sorrento dopo la sua tappa al G20 per l’ambiente. La città del Tasso è cultura, storia, ospitalità, ma soprattutto gastronomia.

Il buon gusto a Sorrento è all’ordine del giorno, e Guterres l’ha trovato proprio da “Antonio Esposito Pizza e Cucina”. L’omonimo pizzaiolo e chef aveva in serbo per il suo ospite alcune tra le pizze più gettonate e spaghetti ai frutti di mare.

Sui social, ben curati da Antonino Esposito, lo chef e maestro pizzaiolo si dice onorato per aver ospitato una figura di rilievo come Guterres.

Lo spettacolare locale di Antonino Esposito