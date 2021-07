Salerno: la Polizia di Stato soccorre anziana caduta in casa. Alle ore 00,20 del 17 luglio u.s., personale della Polizia di Stato interveniva al sesto piano di uno stabile di via Posidonia per prestare soccorso ad una anziana signora caduta in casa. La segnalazione era arrivata al 113 della Sala Operativa della Questura, allertata da un condomino che aveva avvertito, dal balcone, la richiesta di aiuto della donna.

Gli operatori di Polizia, giunti al piano dello stabile, innanzitutto si accertavanodello stato di salute della signora,parlandole e rassicurandola attraverso la porta di ingresso, attivando,in seguito, l’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco, i quali, intervenuti in un breve lasso di tempo, aprivano la porta permettendo ai poliziotti di fare accesso all’abitazione e soccorrere la signora che era inciampata e caduta a terra. Il personale medico fortunatamente non riscontrava ferite o fratture, per cui la signora veniva aiutata a sollevarsi e ad accomodarsi in poltrona.

L’anziana, nata nel 1935 ed originaria della Provincia di Ferrara,rincuorata dai soccorritori, ringraziava i Poliziotti intervenuti per il tempestivo aiuto apportato.