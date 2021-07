Salernitana: gruppi ultras sul piede di guerra!

Ieri sera nei pressi dello stadio Arechi,i gruppi ultras organizzati si sono dati appuntamento per affrontare la delicata questione sulla cessione della società dove ancora una volta il patron Lotito sta gestendo in modo pericoloso ai danni della salernitana e di un intera città.

Questo è il comunicato che hanno diramato nella tarda serata:

Comunicato Curva Sud SiberianoSiamo rimasti in silenzio affinché nessuno ci strumentalizzasse. Sono arrivate le scadenze decisive.Nessuno si dolga del parlar chiaro: è fatto per gli amici.Sappiate quanto segue.Giammai grideremo Forza Gravina: la Figc è compartecipe e correa della multiproprietà, contro la quale ci siamo battuti senza che mai ci abbia dato ascolto.Giammai grideremo abbasso Gravina: Lotito non merita nessuna sponda, non la troverà. È giunta l’ora in cui il problema non è più solo il nostro. Gravina e Lotito stanno affogando nella pozzanghera di letame da essi stessi prodotta: verso la quale non tenderemo la mano. Chi dei due la afferrasse, ci sporcherebbe.Se sarà trust, il problema multiproprietà non sarà inteso risolto, e la linea non cambierà: contestazione e lotta fino alla definitiva, reale cessione, che dovrà palesemente rappresentare una rottura col passato. Intendiamo a riguardo essere semplici e diretti: se chi intende acquistare confermerà Fabiani e porrà in essere qualsivoglia continuità gestionale col passato sarà considerato nemico di Salerno e come tale sarà trattato. In tal caso, presseremo il Comune affinché neghi l’Arechi.I politici Salernitani, di qualunque schieramento, sono invitati a restare in silenzio, come fatto finora.Non prendiamo in considerazione cosa accadrebbe in caso di mancata iscrizione ma fidatevi: non vi piacerebbe saperlo. Adesso che sapete come la pensiamo, fateci sapere cosa pensate di fare.Direttivo Salerno, Centro Storico, Fedelissimi, Quelli di Milano, Vecchi Ultras 77, Old Clan C.C.S.C