Lawrence Brownlee e Michael Spyres chiudono il tributo del Ravello Festival ad Enrico Caruso

Dopo lo straordinario successo del primo concerto per celebrare Enrico Caruso, che ha visto il debutto al Ravello Festival di Juan Diego Flórez, la Fondazione Ravello chiude gli appuntamenti in onore del grande tenore ospitando altre due voci che rappresentano il seme gettato da Don Enrico oltreoceano: Lawrence Brownlee e Michael Spyres.

Domenica 1 agosto (ore 20), le due stelle del Metropolitan di New-York, il teatro dove Caruso riscosse i suoi maggiori successi e consolidò la sua fama planetaria, si sfideranno sul Belvedere di Villa Rufolo in un duello tra amici veri, ricordandoci il Caruso americano e il suo “antagonismo” con il cesenate Alessandro Bonci. I due spaccavano il pubblico: il primo, “signor tenore”, simbolo dell’assoluto privilegio della linea vocale e del rispetto della grammatica musicale, l’altro più incline all’estroversione passionale e al segno del repertorio verista, incarnato proprio da Bonci.

Brownlee e Spyres hanno fatto del virtuosismo canoro la loro caratteristica principale così da essere considerati dei veri e propri “fenomeni vocali” e ambedue, accanto al loro repertorio più abituale, affronteranno il repertorio di Caruso, compresa quella “Serenata” di cui Caruso compose le parole. Sul palco della Città della Musica saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi diretta per l’occasione da Michael Balke direttore Principale del Teatro di St. Gallen. I due tenori sono reduci dall’incisione del progetto, “Amici & Rivali”, per la Erato, in cui ridanno vita all’amichevole rivalità tra Nozzari e David, due fuoriclasse del belcanto ottocentesco.

Brownlee e Spyres saranno privilegiati interpreti del grande repertorio rossiniano composto per i teatri napoletani diretti dal Barbaja, che spazia dall’Otello alla Elisabetta Regina d’Inghilterra, fino a Ricciardo e Zoraide, al quale si aggiungeranno “Seul sur la terre” dal Don Sebastiano di Donizetti e l’ouverture “Al conventello”, composta da un Rossini, appena quattordicenne, per chiudere con l’intramontabile “’O sole mio”.

www.ravellofestival.com. Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

Domenica 1 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Omaggio a Caruso

Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi

Direttore Michael Balke

Lawrence Brownlee, Michael Spyres, tenori

Posto unico € 50

Programma

Gioacchino Rossini

“Ah si, per voi già sento”; “Che ascolto?” da Otello

Ouverture; “Deh! scusa i trasporti” da Elisabetta, Regina d’Inghilterra

“Donala a questo core… Teco or sarà”; Sinfonia in D – “al Conventello” da Ricciardo e Zoraide

Gaetano Donizetti

“Seul sur la terre” da Don Sebastiano, Re del Portogallo

Giacomo Meyerbeer

Pays merveilleux… O paradis da L’Africaine

Thomas Ambroise

Ouverture da Raymond

Gioacchino Rossini

La danza da Les soirées musicales, No. 8

Calogero Adolfo Bracco

Serenata (Memories of a Concert)

Gioacchino Rossini

“Ah! vieni, nel tuo sangue” da Otello

Giovanni Capurro-Eduardo Di Capua

O sole mio