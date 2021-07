Del Piero a Capri , fan in delirio per il mitico numero 10 della Juve Alessandro Del Piero ex attaccante bianconero e campione del mondo con la Nazionale italiana, è sbarcato ieri sera al porto turistico di Capri, per poi dirigersi per la cena al ristorante Aurora, non prima di salutare tifosi e simpatizzanti.

Molte le foto postate dai fan sui social.

Soprannominato da Gianni Agnelli Pinturicchio, Alex del Piero si è segnalato sin da giovane come uno dei maggiori talenti della sua generazione ed è considerato tra i migliori giocatori nella storia del calcio italiano