Cava de’ Tirreni: la petizione per riaprire la Ginecologia

Una petizione per ripristinare l’unità operativa di Ginecologia o, quantomeno, un ambulatorio h24 di assistenza alle donne in gravidanza presso l’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”. È questa la nuova iniziativa promossa dal Comitato “Il piccolo Antonio Civetta” a difesa del presidio cavese.

L’avvocato Paolo Civetta , presidente del sodalizio cittadino che raduna anche una serie di altre realtà provenienti dalla Costiera Amalfitana, ha fatto sapere di star lavorando a una petizione che verrà non solo protocollata al Comune ma anche inoltrata al Governo, ai ministeri e alla giunta regionale, anticipando una possibile interrogazione parlamentare.

«Non è giusto che le donne di Cava de’ Tirreni non abbiano un ambulatorio h24 di ginecologia – ha spiegato Civetta – . Non tutte possono permettersi di rivolgersi a una clinica privata. Entro fine luglio, quindi, partirà una petizione popolare per il ripristino di un ambulatorio di Ginecologia presso il nostro nosocomio. Noi ci possiamo mettere tutto l’impegno, l’amore e il cuore, ma da soli non si va da nessuna parte. È una lotta che porteremo fino a Roma e anche oltre se non dovesse bastare. Purtroppo i risultati non si ottengono solo scendendo in piazza ma interessando le istituzioni competenti, perché è lì che si prendono le decisioni e si trovano le soluzioni. Per questo motivo la nostra petizione verrà portata all’attenzione non solo dei vertici politici e sanitari locali, ma anche nazionali ». L’input di una nuova petizione arriva a margine delle garanzie arrivate dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” (di cui l’ospedale cavese fa parte) in merito all’imminente avvio dei lavori di riqualificazione del “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, finanziati per quasi 4 milioni di euro e che prevedono una riorganizzazione di tutti i reparti con l’ampliamento del Pronto Soccorso, il trasferimento della Rianimazione al secondo piano e la realizzazione dell’Utic che, con Cardiologia, sarà disposta al terzo piano.