Antonio Polito a Salvini: “Vaccino inutile sotto i 40 anni? Si impiccia in cose di cui non ha competenza”

In un’intervista a Repubblica, Salvini aveva dichiarato: “Io mi vaccinerò a breve, come libera scelta, e ho 48 anni”. E aggiunge: “Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano, per i giovani non serve“.

Antonio Polito (politico e giornalista per il Corriere della Sera, con origini stabiesi) ha detto la sua sulle dichiarazioni del leader della Lega a La7: “Mi dispiace polemizzare con Salvini ma non capisco sulla base di cosa abbia detto che il vaccino sotto i 40 anni non serve. Questo governo non ha alternative, nessuno vuole farlo cadere per aprire una crisi”.