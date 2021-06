Praiano in cerca di sponsor tecnico per la realizzazione del Centro Estivo Giovani Marmotte. Il Comune di Praiano, in Costiera Amalfitana, tramite un avviso pubblico, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione del progetto Centro Estivo Giovani Marmotte Praianesi per l’anno 2021.

Per contratto di sponsorizzazione di intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Ente (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a versare una determinata somma di denaro o a fornire a titolo gratuito un bene o un servizio, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

Per sponsorizzazione si intende ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la propria attività, per conseguirne un beneficio di immagine. Il risultato della sponsorizzazione per il comune, consiste nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa o nell’accertamento di un’entrata inizialmente non prevista in bilancio.

Per sponsor si intende il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione; per sponsee di intende il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare alla propria iniziativa il nome o il segno distintivo dello sponsor.

Le domande di sponsorizzazione tecnica dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali:

Le candidature possono riguardare la sponsorizzazione sotto forma di erogazione economica di euro 500,00 ovvero sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni a titolo gratuito) ed è possibile presentare candidature che prevedano entrambe le forme per lo stesso progetto o iniziativa (in parte finanziaria ed in parte tecnica);

L’Amministrazione potrà acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale promozionale.

La realizzazione del centro estivo Giovani Marmotte Praianesi 2021, rivolto ai bambini della fascia di età dai 3 ai 10 anni, che si svolgerà dal 1 luglio al 31 agosto 2021, è l’oggetto di sponsorizzazione.

I rapporti tra il Comune di Praiano (sponsee) e gli sponsor, saranno disciplinati da separati contratti stipulati in base alla normativa vigente. Altri elementi non previsti dallo schema potranno essere definiti tra sponsor e sponsee.

Gli obblighi dell’amministrazione comunale verso lo sponsor tecnico: possibilità per tutti gli sponsors di distribuire, a propria cura, materiale promozionale presso gli spazi di svolgimento del progetto, affissione di manifesti adiacenti l’ingresso della struttura in cui si svolgeranno le attività e citazione della stessa sul sito web del Comune.

Requisiti degli sponsor:

Coerenza con gli interessi pubblici;

Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità;

Assenza di pregiudizio o danni all’immagine dell’Amministrazione e dell’iniziativa;

Assenza di contenzioso con l’Amministrazione;

Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

Sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

La propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;

La pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità;

I messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive alla dignità umana.

L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.vo 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione comunale, concorrendo alla realizzazione del progetto.

Le proposte di sponsorizzazione devono essere presentate utilizzando gli specifici moduli allegati e devono riportare:

Dati generali identificativi Autocertificazione Indicazione dell’entità economica della sponsorizzazione tecnica oltre ad indicare il contributo da erogare, indicare le modalità di presentazione di beni/servizi e relativo valore economico Numero iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale Indirizzi a cui far prevenire tutte le comunicazioni attinenti all’avviso Breve illustrazione dell’attività esercitata, della sua dimensione economica e delle politiche di marketing.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità.

Saranno accolte tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro e non oltre la data del 29 giugno 2021 alle ore 12,00 a mezzo pec, servizio postale o servizi similare, o con consegna a mano, qualora ammissibili ai sensi del presente avviso. Se dovessero pervenire più manifestazioni tra loro inconciliabili o che superino le necessità dell’Amministrazione si procederà nell’ordine di presentazione al protocollo.

Compatibilmente con le norme vigenti, lo sponsee di riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente avviso.

