Maiori, la denuncia di un lettore: “Prezzi alle stelle per un ombrellone in spiaggia”

Pubblichiamo un messaggio ricevuto da un nostro lettore che pone in evidenza l’assurdità dei prezzi applicati in uno stabilimento di Maiori, in costiera amalfitana: «È possibile che a Maiori un ombrellone il mese di agosto costa dai 1400/1600 euro? Ma stiamo scherzando? Purtroppo nello stabilimento in questione non hanno un listino prezzi esposto rilasciato dal Comune e, in aggiunta, non emettono fattura né scontrino. Come diavolo possono permettersi di chiedere questi prezzi? Parlo per esperienza personale, io sono un padre di famiglia e non posso permettermi di portare mia figlia al mare perché devono speculare o fare un’estorsione per consentire di scendere al mare. Ma stiamo scherzando? Ho chiamato al Comune e non sanno darmi una risposta. Ho chiamato alla Capitaneria di Porto e mi hanno detto la stessa cosa. Com’è possibile tutto questo scempio?».

Ci limitiamo a riportare il messaggio ricevuto, non sapendo di quale stabilimento si parli. Ma speriamo che qualcuno faccia luce sulla vicenda in modo da consentire anche ad un padre di famiglia di potersi godere qualche giorno di mare con i suoi figli.