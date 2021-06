Maiori Covid Free . Finalmente anche la città più grande della Costiera amalfitana diventa covid free , proprio mentre Positanonews ha fatto un quadro complessivo della costa d’ Amalfi

Questo è l’annuncio del sindaco Antonio Capone

Zero positivi a Maiori

Non accadeva da ottobre dell’anno scorso ed é un risultato importante in vista del tanto agognato rientro della Campania in zona bianca.

Un doveroso ringraziamento va ancora una volta a chi si è speso in prima persona a fianco dei maioresi: i medici, gli infermieri, il personale sanitario, l’Esercito Italiano, la Polizia Locale Costa d’Amalfi e a tutte le forze dell’ordine, oltre alle decine di volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Costa Amalfitana, Nucleo Comunale Protezione Civile – Città di Maiori e P.A. Millenium Costa d’Amalfi ODV. Dai tamponi ai vaccini somministrati presso le Usca presenti sul territorio comunale non hanno mai smesso di essere solidali e presenti e non sarò mai in grado di ringraziarli abbastanza.

Non da ultimo ringrazio la mia gente che ha saputo tener duro in questa tempesta e che ora, con l’inizio della bella stagione, é a lavoro per accogliere nuovamente i nostri ospiti.

Non abbassiamo la guardia ora: manteniamo le giuste precauzioni per difenderci dalle varianti e soprattutto vacciniamoci tutti il prima possibile. Lo sforzo messo in campo da Governo e Regione sui vaccini sta dando i suoi frutti: siamo vicini al 60% della popolazione maiorese che ha ricevuto la prima dose e confido che tanti altri se ne aggiungeranno. L’auspicio più bello è che possiamo raggiungere l’immunità di comunità in tempo per tornare a festeggiare con tutti i crismi la nostra Santa Patrona