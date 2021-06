Forum disabilità a Castellammare di Stabia gratuità accesso agli accompagnatori Un passo ulteriore, ma ancora c’è da fare per l’abbattimento delle barriere architettoniche che ha bisogno di interventi economici importanti a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, dove qui come in Campania bisognerebbe anche attuare il PEBA sul serio, battaglia per la quale si è impegnato il nostro amico Salvatore Cimmino ottenendo qualche risultato a Massa Lubrense poi in altri comuni , intanto, come ci informa Mimmo Vozza, un piccolo passo è stato fatto per la stagione balneare .

La firma del protocollo d’intesa tra il FORUM DISABILITA’ e i 6 Comuni è frutto di un lavoro che viene da lontano: ha iniziato il Forum delle Associazioni Familiari della Regione Campania con la raccolta di 1700 firme depositate al Comune di Castellammare ed il coinvolgimento di tre tecnici che hanno redatto un vademecum parte di un protocollo d’intesa firmato allora da 5 Comuni e 6 stabilimenti balneari. Il Forum Disabilità ha poi messo a disposizione dei lidi in comodato d’uso gratuito le sedie job per permettere alle persone con disabilità motoria di poter fare il bagno.

Il Covid purtroppo ha molto rallentato questo progetto.

Adesso un piccolo passo aventi è stato fatto con la gratuità dell’accesso agli accompagnatori delle persone disabili dei Comuni che stamani hanno firmato il protocollo “Abilitiamo il mare 2021” con il FROUM DISABILITA’: Castellammare, S. Antonio Abate, Casola di Napoli, Lettere, Santa Maria la Carità e adesso anche Gragnano.

Il Forum ha chiesto all’amministrazione comunale e ai gestori dei lidi anche uno sconto per i servizi (lettini ed ombrelloni) ma questo per ora non è stato accolto. Adesso ci aspettiamo un grande lavoro da parte dei gestori dei lidi per eliminare tutte le barriere architettoniche potendo usufruire del bonus del 110% e dei contributi regionali che saranno a breve, speriamo, messi a disposizione.

La disabilità non è un problema, spesso siamo noi il problema a far sentire le persone disabili ed emarginate.