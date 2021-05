Piano di Sorrento. Problemi in ambulanza: i dossi in via dei Platani troppo alti. Disagi a Piano di Sorrento, non soltanto per gli autisti delle autoambulanze, quanto, soprattutto, per i pazienti che si trovano, purtroppo, a trasportare.

In via dei Platani, infatti, hanno realizzato dei dossi che, però, sono troppo alti, e ciò fa sobbalzare troppo i cittadini all’interno dell’ambulanza anche se quest’ultima procede a bassa velocità, creando loro ulteriori problemi.

Non possiamo far altro che sperare che, presto, si possa risolvere questa situazione.